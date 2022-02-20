Байден созовет Совет нацбезопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден соберет совет национальной безопасности, чтобы обсудить обострение на востоке Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Заседание состоится в воскресенье, 20 февраля. По ее словам, американский лидер следит за ситуацией вокруг Украины, периодически получает доклады на эту тему.

Как сообщил ТАСС, помощники Байдена полагают, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, добавила она.

Напомним, глава РФ Владимир Путин дал добро на начало учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава США Джо Байден заявил о готовности России атаковать Украину в ближайшие дни. При этом американский лидер не стал называть каких-либо доказательств намерений РФ атаковать Украину.