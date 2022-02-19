Байден заявил о готовности России атаковать Украину в ближайшие дни

Байден заявил о готовности России атаковать Украину в ближайшие дни
Каких-либо доказательств намерений России атаковать Украину Байден не привел. Фото: скриншот Instagram

В США полагают, что Россия в ближайшие дни предпримет попытку нападения на Украину, заявил американский президент Джо Байден.

Лидер США заявил в видеообращении по Украине, что у Вашингтона есть основания считать, что Москва якобы планирует атаковать Украину на предстоящей неделе.

По словам президента США, Россия нанесет удар по Киеву, где проживают почти 3 миллиона невинных людей. Также американский лидер заявил, что Украина окружена российскими силами — со стороны Белоруссии, вдоль границы и до Черного моря.

Каких-либо доказательств намерений России атаковать Украину Байден не привел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти ДНР устроили массовый централизованный выезд населения в РФ.

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