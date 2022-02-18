Власти ДНР устроили массовый централизованный выезд населения в РФ

Глава ДНР подчеркнул, что силы республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности и способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Фото: pixabay

Глава ДНР подчеркнул, что силы республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности и способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Фото: pixabay

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о договоренности с руководством России разместить граждан на территории Ростовской области.

Правительство Донецкой народной республики устроило с 18 февраля массовый централизованный выезд своего населения в Россию из-за с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом передает глава ДНР Денис Пушилин.

В экстренном обращении главы ДНР к жителям ДНР сообщают, что глава Украины Владимир Зеленский в скором времени отдаст приказ военным перейти в наступление, а также начать реализацию плана вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность «вторжения» России на Украину является «высокой» и может состояться «в ближайшие несколько дней». Такое мнение выразил президент США Джо Байден.