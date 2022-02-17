Байден раскрыл новый срок «вторжения» России на Украину

Байден раскрыл новый срок &#171;вторжения&#187; России на Украину
По словам американского лидера, Вашингтон видит все признаки, которые указывают на такой исход. Фото: скриншот Instagram

Вероятность «вторжения» России на Украину является «высокой» и может состояться «в ближайшие несколько дней». Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

Об этом стало известно в четверг, 17 февраля. По словам американского лидера, у него есть все основания полагать, что дальнейшее развитие событий пойдет именно по такому сценарию.

Как сообщили «РИА Новости», Байден отметил, что Кремль не только не отвел войска от границы, но и стянул туда дополнительные соединения.

Напомним, 12 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Россия запланировала нападение на Украину на 16 февраля. Позже британское издание The Sun опубликовало статью с указанием точной даты, якобы планируемого Москвой, нападения. Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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