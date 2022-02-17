В Кремле оценили обстановку у границ России и Украины

Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что ситуация на Украине — в непосредственной близости от российских границ — может в любой момент выйти за грань информационных атак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предсказавшая время нападения России на Украину The Sun изменила свою статью.

Напомним, 12 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Россия запланировала нападение на Украину на 16 февраля. Позже британское издание The Sun опубликовало статью с указанием точной даты, якобы планируемого Москвой, нападения. Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени (04:00 мск) среды, 16 февраля. При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Черного моря.