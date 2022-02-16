Предсказавшая время нападения России на Украину The Sun изменила свою статью

Британский таблоид The Sun, который ранее озвучил время «вторжения» России на Украину, отредактировал свою статью.

Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени (04:00 мск) среды, 16 февраля. При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря.

После того как назначенного нападения России на Украину не произошло, издание отредактировало текст статьи, заменив время нападения текстом: «Ночь прошла без происшествий». Изменения в статью внесли в 1:41 по местному времени (4:41 по мск) – через 41 минуту после предполагаемого времени вторжения.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — говорится в статье.

При этом в обновленном материале указано, что Москва готова всеми силами напасть на Украину в любое время. Отмечается, что эта информация получена от разведки Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 12 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Россия запланировала нападение на Украину на 16 февраля. Позже британское издание The Sun опубликовало статью с указанием точной даты, якобы планируемого Москвой, нападения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что правительству Великобритании пора извиниться за ложь всему мировому сообществу о «вторжении» России на Украину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как британцы подготовились к «вторжению» России на Украину. Один из жителей признался, что взял в этот день выходной и запасся едой и «заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера». Другой призвал общество прекратить эти воинствующие репортажи и истерию.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит», — написал пользователь.

В Кремле же отреагировали на сообщения ряда западных СМИ иронией. Президент РФ Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину, рассказал его пресс-секретарь.