Поставил будильник: британцы рассказали о подготовке к «вторжению» России на Украину

Британцы рассказали, как подготовились к ранее распространившейся информации о российском "вторжении на Украину". Фото: pixabay.com

Британцы рассказали, как подготовились к ранее распространившейся информации о российском "вторжении на Украину". Фото: pixabay.com

Время начала «вторжения» России на Украину, которое озвучил ряд западных изданий, истекло. Британцы рассказали, как подготавливались к назначенной дате.

Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени (04:00 мск). При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Читатели британской The Daily Mail рассказали, как отреагировали на такие данные.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит», — написал пользователь. «Друзья, не могли бы мы, наконец, прекратить эти воинствующие репортажи и истерию?» — спросил местный житель.

Один из пользователей признался, что взял в этот день выходной и запасся едой и «заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера».

В Кремле же отреагировали на сообщения ряда западных СМИ иронией. Президент РФ Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину, рассказал его пресс-секретарь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что правительству Великобритании пора извиниться за ложь всему мировому сообществу о «вторжении» России на Украину.