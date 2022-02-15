Захарова призвала Британию извиниться за фейки о вторжении на Украину

Захарова призвала Британию извиниться за фейки о вторжении на Украину
Захарова призвала Лондон извиниться за фейки. Фото: МИД

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что правительству Великобритании пора извиниться за ложь всему мировому сообществу о «вторжении» России на Украину.

Таким образом она ответила главе британского МИД Лиз Трасс, которая заявила, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы только после того, как все российские войска будут отведены от границ.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков рассказал о шутках Путина по поводу «вторжения» на Украину.

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