Захарова призвала Британию извиниться за фейки о вторжении на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что правительству Великобритании пора извиниться за ложь всему мировому сообществу о «вторжении» России на Украину.

Таким образом она ответила главе британского МИД Лиз Трасс, которая заявила, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы только после того, как все российские войска будут отведены от границ.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков рассказал о шутках Путина по поводу «вторжения» на Украину.