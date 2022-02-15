Песков рассказал о шутках Путина по поводу «вторжения» на Украину

Песков рассказал о шутках Путина по поводу &#171;вторжения&#187; на Украину
По словам Пескова, Путин с юмором относится к подобным публикациям. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин с юмором относится к подобным публикациям и иногда даже «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война».

Песков назвал сообщения о «нападении» на Украину маниакальным информационным безумием, к которому невозможно относиться с пониманием.

Ранее газета Politico писала, что президент США Джо Байден в ходе конференции с лидерами западных стран, ЕС и НАТО заявил, что Россия якобы намерена «вторгнуться» на Украину 16 февраля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

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