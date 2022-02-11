Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден заявил, что гражданам Америки следует немедленно покинуть Украину.

По его словам, ситуация в данном регионе может быстро принять «сумасшедший оборот».

«Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», — заявил американский лидер в интервью телеканалу NBC.

Байден также подчеркнул, что военные США ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.

По данным Госдепартамента, Соединенные Штаты не смогут обеспечить эвакуацию своих граждан из Украины в случае начала войны, которая может начаться «в любой момент». В новом заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам не следует посещать Украину, а тем, кто уже там находится, следует покинуть страну прямо сейчас.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия не намеревается вторгаться на Украину. Подобные действия не несут в себе здравого смысла.