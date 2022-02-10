Госдеп призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдепартамент заявил, что гражданам США следует незамедлительно покинуть территорию Украины всеми доступными видами транспорта.

Таким образом Вашингтон ужесточил формулировку рекомендации. Ранее американцам рекомендовали лишь изучить возможности отъезда из Украины.

В новом заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам не следует посещать Украину, а тем, кто уже там находится, следует покинуть страну прямо сейчас. Для этого рекомендуется использовать частные или иные доступные варианты транспортировки.

Также в Госдепе предупредили, что Штаты не смогут обеспечить эвакуацию своих граждан из Украины в случае начала войны, которая может начаться «в любой момент».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский дипломат заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину.