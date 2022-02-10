Госдеп призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп призвал американцев срочно покинуть Украину
Госдеп заявил, что американцам следует покинуть страну прямо сейчас. Фото: Pixabay

Госдепартамент заявил, что гражданам США следует незамедлительно покинуть территорию Украины всеми доступными видами транспорта.

Таким образом Вашингтон ужесточил формулировку рекомендации. Ранее американцам рекомендовали лишь изучить возможности отъезда из Украины.

В новом заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам не следует посещать Украину, а тем, кто уже там находится, следует покинуть страну прямо сейчас. Для этого рекомендуется использовать частные или иные доступные варианты транспортировки.

Также в Госдепе предупредили, что Штаты не смогут обеспечить эвакуацию своих граждан из Украины в случае начала войны, которая может начаться «в любой момент».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский дипломат заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину.

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