Российский дипломат заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину

Российский дипломат заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину
Во вторжении на Украину нет здравого смысла, заявил дипломат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Россия не намеревается вторгаться на Украину. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, подобные действия не несут в себе здравого смысла. Постпред обратил внимание, что Россия всегда выступала за взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми государствами, а не только с соседями.

Как сообщили «РИА Новости», дипломат выразил мнение, что Запад просто теряется, пытаясь расшифровать недвусмысленные заявления российского ‎правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Россия украина


 

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