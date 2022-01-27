Путин лично прочитал письменный ответ США по гарантиям безопасности

Путин лично прочитал письменный ответ США по гарантиям безопасности
Владимир Путин лично прочитал ответ США. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично ознакомился с переданным ответом США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности. Песков утвердительно ответил на вопрос, прочитал ли российский лидер ответ властей США лично.

Представитель Кремля также отметил, что на рассмотрение документа США и Европе потребовалось около месяца, поэтому не стоит ожидать обратной связи от Москвы сиюминутно, сообщили «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что договоренности по гарантиям безопасности — единственная возможность избежать войны, однако множество людей зарабатывают и спекулируют на эскалации.

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