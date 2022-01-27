Медведев: договор по гарантиям безопасности поможет избежать войны

Медведев: договор по гарантиям безопасности поможет избежать войны
По словам Медведева, избежать войны можно, достигнув договоренностей по гарантиям безопасности. Фото: Кремль

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что договоренности по гарантиям безопасности — единственная возможность избежать войны, однако множество людей зарабатывают и спекулируют на эскалации.

По словам Медведева, избежать войны можно, достигнув договоренностей по гарантиям безопасности. В этом помогут политико-дипломатические средства, переговоры и использование в отношениях принципа неделимой безопасности, который прописывается во всех основополагающих европейских и международных документах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия получила ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

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