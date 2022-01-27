Россия получила ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Россия получила ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности
Посол США в Москве Джон Салливан передал российской стороне письменный ответ Белого дома. Фото: pexels

Россия получила от США письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщает МИД РФ.

В публикации российского ведомства говорится, что замглавы МИД Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана, который передал российской стороне письменный ответ Белого дома на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим заявил, что президент США Джо Байден активно участвовал в составлении ответа на предложения РФ. Он вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант. По словам Блинкена, в ответе изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности.

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