Россия получила ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Россия получила от США письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщает МИД РФ.

В публикации российского ведомства говорится, что замглавы МИД Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана, который передал российской стороне письменный ответ Белого дома на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим заявил, что президент США Джо Байден активно участвовал в составлении ответа на предложения РФ. Он вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант. По словам Блинкена, в ответе изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности.