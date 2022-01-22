США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности

США попросили Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности
Ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения по гарантиям безопасности будет включать в себя американские предложения по безопасности. Фото: Pixabay

Должностные лица в США попросили российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности будет включать в себя американские предложения по безопасности и демонстрировать заинтересованность американских властей в продолжении диалога с Москвой, рассказал неназванный представитель Госдепа.

По данным издания, в США выступили с просьбой сохранить документ в секрете. Неназванный сотрудник Госдепа при этом признал, что российские власти могут поступить иначе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле призывали США дать прямой ответ на предложения по безопасности. Это связано с возросшей напряженностью на российско-украинской границе. При этом Москва не настаивала на скорейшем разрешении ситуации.

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