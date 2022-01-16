В Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности

Россия настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся вопросов границ с Украиной, из-за высокого уровня напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал на возросшую напряженность не только на границе с Украиной, но и в той части Европы. И добавил, что Москва настаивает на скорейшем разрешении ситуации.
Как сообщили «РИА Новости», Песков также категорически отверг предположения о военной эскалации со стороны РФ. Он заявил, что соответствующие обвинения голословны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к решительному ответу в случае «вторжения» РФ на Украину.
Кроме того, США обсудили с энергокомпаниями снабжение Европы газом при конфликте России и Украины