В Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности

В Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на возросшую напряженность не только на границе с Украиной, но и в той части Европы. Фото: kremlin.ru

Россия настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся вопросов границ с Украиной, из-за высокого уровня напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на возросшую напряженность не только на границе с Украиной, но и в той части Европы. И добавил, что Москва настаивает на скорейшем разрешении ситуации.

Как сообщили «РИА Новости», Песков также категорически отверг предположения о военной эскалации со стороны РФ. Он заявил, что соответствующие обвинения голословны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к решительному ответу в случае «вторжения» РФ на Украину.

Кроме того, США обсудили с энергокомпаниями снабжение Европы газом при конфликте России и Украины

Дмитрий Песков Россия украина


 

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