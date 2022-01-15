США обсудили снабжение Европы газом при конфликте России и Украины

США обсудили снабжение Европы газом при конфликте России и Украины
Власти США не просили компании увеличить объемы производства. Фото: pixabay

Госдеп США провел с международными энергетическими компаниями консультации по поводу поставок газа в Европу на случай срыва поставок голубого топлива из России.

По версии госдепартамента, такое может случиться из-за ситуации вокруг Украины или американских санкций.

Как сообщило агентство Reuters, американские чиновники уточнили, откуда можно брать газ, если подобное произойдет. На это ответили, что такие ресурсы у европейских компаний отсутствуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа сенаторов-демократов в конгрессе США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В документе отмечается, что проект является «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

газ США


 

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