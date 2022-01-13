В США представили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов-демократов в конгрессе США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Инициативу предложил председатель комитета по международным отношениям Роберт Менендес. Как сообщили на сайте комитета, предлагается ввести санкции в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. В том числе предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2».

В документе отмечается, что проект является «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский сенатор Рэнд Пол назвал введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» «авантюрой меркантилизма», которая может навредить международному сотрудничеству. Он также напомнил, что в некоторых случаях в мировой истории ограничительные меры приводили к войнам.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.