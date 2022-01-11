Американский сенатор раскритиковал санкции против «Северного потока – 2»

Американский сенатор раскритиковал санкции против «Северного потока – 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Американский сенатор Рэнд Пол назвал введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» «авантюрой меркантилизма», которая может навредить международному сотрудничеству.

В статье для журнала American Conservative политик задается вопросом об эффективности санкций Соединенных Штатов. Он также напомнил, что в некоторых случаях в мировой истории ограничительные меры приводили к войнам.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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