Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В понедельник, 6 сентября, уложена последняя труба второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2».

Теперь труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Еще осталось осуществить стыковку немецкой и датской секций газопровода, потом перейти к пусконаладке.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.