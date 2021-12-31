Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к решительному ответу в случае «вторжения» РФ на Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Американский президент призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он заявил, что США и их союзники готовы дать решительный ответ, если Россия «вторгнется на Украину».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае новых санкций. Российский лидер также предупредил о «серьезнейшем ущербе» отношениям РФ с западными странами. Такое предупреждение президент России Владимир Путин сделал в ходе телефонных переговоров с американским коллегой.