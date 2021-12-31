Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае новых санкций

Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае новых санкций
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Фото: сайт Кремля

Введение США новых антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений двух стран. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Байден упомянул, что, в случае продолжения эскалации, Запад предпримет масштабные санкции в экономической и финансовой сфере для сдерживания России.

Как сообщил ТАСС, российский лидер призвал американского коллегу не совершать «огромную ошибку» с введением санкций, а также предупредил о «серьезнейшем ущербе» отношениям РФ с западными странами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели 50-минутный телефонный разговор. Это уже вторые переговоры двух президентов за последний месяц.

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