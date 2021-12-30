Завершились переговоры Путина и Байдена

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Он длился 50 минут.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Белый дом. Подробности их разговора пока не уточняются.

Разговор начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).

Отметим, что это уже вторые переговоры двух президентов за последний месяц. Напомним, 7 декабря Путин и Байден поговорили по видеосвязи. Тогда их беседа продолжалась почти два часа. Особое внимание тогда уделилось украинскому кризису.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский политический обозреватель Чак Девор заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена на политические вызовы может привести к новой войне.