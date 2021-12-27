В США предрекли войну с Россией из-за «медлительности» Байдена

Девор также считает, что все руководство США "страдает от возрастного снижения когнитивных способностей". Фото: pixabay

Девор также считает, что все руководство США "страдает от возрастного снижения когнитивных способностей". Фото: pixabay

Американский политический обозреватель Чак Девор заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена на политические вызовы может привести к новой войне.

Журналист телеканала Fox News написал, что неповоротливость Байдена «провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия». По мнению Девора, уже к следующему месяцу в мире может начаться война, а Штаты и их союзники будут полностью дискредитированы. Уточнять, о каких именно российских и китайских действиях идет речь, он не стал.

По мнению обозревателя, неумение Белого дома правильно воспринимать события и быстро принимать верные решения привели к тому, что мир находится в опасности.

Девор также считает, что все руководство США «страдает от возрастного снижения когнитивных способностей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину.