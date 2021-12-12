Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину

Байден подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. Фото: скриншот Instagram

Байден подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. Фото: скриншот Instagram

Американские власти никогда не рассматривали отправку своих военных на Украину в случае нападения России, заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, планов по отправке войск США на Украину никогда не было. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста о том, отказались ли Штаты от такой идеи.

Американский лидер отметил, что в случае кризисной ситуации вокруг Украины Россия столкнется с экономическими последствиями. Он также подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины.

Байден добавил, что возможность применения войск США в одностороннем порядке для защиты Украины в повестке не стоит. Политик пояснил, что в случае необходимости Америка перебросит силы в восточноевропейские страны, входящие в состав Североатлантического Альянса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России.