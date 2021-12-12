Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину

Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину
Байден подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. Фото: скриншот Instagram

Американские власти никогда не рассматривали отправку своих военных на Украину в случае нападения России, заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, планов по отправке войск США на Украину никогда не было. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста о том, отказались ли Штаты от такой идеи.

Американский лидер отметил, что в случае кризисной ситуации вокруг Украины Россия столкнется с экономическими последствиями. Он также подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины.

Байден добавил, что возможность применения войск США в одностороннем порядке для защиты Украины в повестке не стоит. Политик пояснил, что в случае необходимости Америка перебросит силы в восточноевропейские страны, входящие в состав Североатлантического Альянса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России.

Джо Байден НАТО Россия США украина


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес "приговор"
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае ...
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона
Путин рассказал, что в 1990-х подрабатывал частным извозом
В Пулково утром в воскресенье нет задержанных рейсов
Мужчина, сломавший спину на удаленку, получил компенсацию от работодателя
Рэпер Федук впервые станет папой
Иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона»
Терапевт назвал самые опасные позы для сна