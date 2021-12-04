Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России

Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России
Джен Псаки заявила, что только члены НАТО могут решать, кого сделать членом альянса. Фото: скриншот Instagram

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решения о членстве стран в НАТО, в том числе Украины, принимает только альянс, а не Россия.

Представитель Белого дома отметила на брифинге, что только члены НАТО могут решать, кого сделать членом альянса, мнение России в этом вопросе не учитывается. Таким образом она прокомментировала заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Кремля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину.

Джен Псаки НАТО Россия США украина


 

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