В США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину

В США предложили ввести санкции против России, если она &#171;вторгнется&#187; на Украину
Американские сенаторы предложили новые санкции против России. Фото: pixabay

Глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести новые санкции против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины.

Об этом сообщается на сайте Конгресса. Санкции предлагается ввести в том случае, если Россия будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины. По мнению Менендеса, президент США должен будет два раза в месяц оценивать имеет ли место «значительная эскалация военных действий» против Украины по сравнению с положением дел до ноября этого года.

Сенатор предлагает вводить санкции против президента, министров, военных, а также таких структур и предприятий, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, газопровод «Северный поток-2» и других.

Также Менендес предложил при «вторжении» России предоставить дополнительную военную помощь Украине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Совфеде отреагировали на резолюцию США о непризнании Путина президентом.

Россия санкции США украина


 

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