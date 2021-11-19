В Совфеде отреагировали на резолюцию США о непризнании Путина президентом

Американские конгрессмены предложили не признавать Путина президентом, если он примет участие в выборах 2024 года. Фото: pixabay

Американские конгрессмены предложили не признавать Путина президентом, если он примет участие в выборах 2024 года. Фото: pixabay

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что проект резолюции конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года, является вмешательством во внутренние дела РФ.

Политик написал в Facebook, что американские конгрессмены на этот раз рановато начали вмешиваться в выборы президента России. Он подчеркнул, что в этой ситуации нет «ничего нового и ничего неожиданного».

«Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», — заявил Косачев.

По его мнению, проект резолюции является провокацией, цель которой — разрыв отношений США и России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что считает документ циничным и лишенным здравого смысла.

Предложение не признавать Владимира Путина президентом, если он примет участие в выборах 2024 года, внесли в палату представителей конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США обвинили Россию в неразумном испытании противоспутникового оружия.