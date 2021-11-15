США обвинили Россию в неразумном испытании противоспутникового оружия

США обвинили Россию в неразумном испытании противоспутникового оружия
США обвинили Россию в неразумном испытании противоспутникового оружия. Фото: ru.usembassy.gov

Вашингтон считает, что Москва провела испытания противоспутникового оружия и создала угрозу Международной космической станции.

По мнению Госдепа США, Россия провела испытания противоспутникового оружия, чем самым создала угрозу МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», — заявил Прайс.

По мнению представителя Госдепа, поведение России может угрожать долгосрочной устойчивости космического пространства. Также Прайс отметил, что подобные поступки России противоречат ее словам о противодействии размещению оружия в космосе. В Пентагоне отметили, что тоже обеспокоены проведенными РФ испытаниями противоспутникового оружия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что США предупредили Евросоюз о планируемом возможном «вторжении» России на Украину, при этом никаких доказательств они не предоставили.

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