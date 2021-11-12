США предупредили ЕС о планах «вторжения» России на Украину

США предупредили ЕС о планах &#171;вторжения&#187; России на Украину
Чиновники Штатов опасаются, что Кремль рассматривает возможность проведения "военной операции". Фото: Pixabay

Соединенные Штаты предупредили Евросоюз о планируемом возможном «вторжении» России на Украину.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, США предупредили ЕС, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину, однако никаких доказательств американские власти Евросоюзу не предоставили.

По данным агентства, чиновники Штатов опасаются, что Кремль рассматривает возможность проведения «военной операции». Источники заявили, что Соединенные Штаты пришли к такому выводу, основываясь на «общедоступных доказательствах».

Вашингтон намерен передать информацию по этому вопросу перед принятием решения о коллективном ответе.

Заявления о якобы планируемом Россией военном вторжении на Украину опроверг первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что Москва никогда не планировала и не планирует начинать войну с Украиной. Дипломат заверил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россию не спровоцирует Украина или другие страны, и национальный суверенитет не будет поставлен под угрозу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США и президент России могут встретиться в начале 2022 года лично.

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