Президент США и президент России могут встретиться в начале 2022 года лично

Президент США и президент России могут встретиться в начале 2022 года лично
Президент США и президент России могут встретиться в начале 2022 года лично. Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин могут встретиться лично в начале 2022 года. В конце уходящего года они планируют провести онлайн-встречу.

До конца 2021 года Джо Байден и Владимир Путин планируют провести онлайн-встречу, а после в 2022 году организовать личную встречу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

На предстоящей встрече лидеры стран планируют обсудить «обширную повестку», в частности, реализацию договоренностей, которые были достигнутые ими на июньском саммите в Женеве, заявили источники.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, беседа президентов нужна и их общение нужно продолжать, но детали предстоящих встреч еще не согласованы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент США заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Джо Байден способствует привлечению киберпреступников к ответственности.

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