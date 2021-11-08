Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Байден сказал, что привлечет киберпреступников к ответственности.

На брифинге президент США Джо Байден отметил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности. Об этом сообщают РИА Новости.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — заявил президент США.

По утверждению Байдена, Соединенные Штаты используют всю мощь федерального правительства, чтобы пресечь злонамеренную киберактивность и укрепить защиту в стране. Также он добавил, что Вашингтон планирует бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа.

Президент США отметил, что их страна используют международное сотрудничество с целью «разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники Интерпола в Петербурге задержали гражданина Белоруссии, которого обвиняют в краже миллионов благодаря своим хакерским навыкам. Подозреваемого задержали по запросу США.