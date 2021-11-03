В Петербурге по запросу США задержали хакера, обвиняемого в краже около $1 млрд

В Петербурге по запросу США задержали хакера, обвиняемого в краже около $1 млрд. Фото: Pixabay

В Петербурге по запросу США задержали хакера, обвиняемого в краже около $1 млрд. Фото: Pixabay

Сотрудники Интерпола в Северной столице задержали гражданина Белоруссии, которого обвиняют в краже миллионов благодаря своим хакерским навыкам. По запросу США подозреваемого задержали.

На Суворовском проспекте днем, первого ноября, гражданина Белоруссии задержали как лицо, которое числится в розыске США. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину освободили досрочно, после чего он заявил, что покончил с преступной жизнью, однако он все еще находится в розыске США.

По предварительным данным, в Северную столицу хакер прибыл с частным визитом. Сначала он зарегистрировался в отеле, а позже был задержан. Хакера доставили в отделение полиции Центрального района и поместили в изолятор временного содержания.

Гражданин уже отсидел 10 лет в Белоруссии по делу кражи. Киберпреступнику приписали около 36 миллионов долларов, после чего по собственному признанию выяснилось, что сам он заработал только около 1,2 миллиона. Все махинации мужчина проводил с западными банками. Как выяснилось, часть средств он закапывал на огороде у дедушки.

В заключении он написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданина России экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве. Мужчина предстал перед федеральным судом в Огайо.