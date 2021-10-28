Россиянина Дунаева экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве

Россиянина Дунаева экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве
Мужчине грозит до 60 лет тюрьмы. Фото: Pixabay

Россиянина экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве. Им оказался 38-летний Владимир Дунаев из Якутска.

Мужчина накануне предстал перед федеральным судом в Огайо, где ему предъявили обвинения в участии в международной киберпреступной деятельности и созданию вируса Trickbot.

По сведениям суда отмечается, что в течение пяти лет Дунаев и другие украли деньги, личные данные и повредили компьютеры у людей, банков, школ, компаний, госучреждений.

Мужчине грозит до 60 лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Google рассказала, что ей удалось защитить тысячи блогеров YouTube от «русскоговорящих хакеров». Отмечается, что злоумышленники использовали вредоносное ПО, которое рассылали тысячам пользователей соцсети, чтобы заполучить доступ к паролям и cookie-файлам.

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