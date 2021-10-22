«Русскоязычные хакеры» атаковали YouTube-блогеров

«Русскоязычные хакеры» атаковали YouTube-блогеров
Фишинговая кампания завладевала YouTube-каналом и продавала на черном рынке или использовала в дальнейших махинациях, связанных с криптовалютой. Фото: Pixabay

Google сообщает о предотвращении «нападения» хакеров, к расследованию подключился ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компания Google рассказала, что ей удалось защитить тысячи блогеров YouTube от «русскоговорящих хакеров». Отмечается, что злоумышленники использовали вредоносное ПО, которое рассылали тысячам пользователей соцсети, чтобы заполучить доступ к паролям и cookie-файлам. Таким образом, фишинговая кампания завладевала каналом и продавала на черном рынке или использовала в дальнейших махинациях, связанных с криптовалютой.

Противоборство фишинговым нападениям ведется с 2019 года, рассказали в Google. Хакеры предлагали ютуберам сотрудничество и при помощи сообщений отправляли вредоносные программы.

Всего удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений. Отмечается, в расследовании атак участвовало Федеральное бюро расследований США. Около 4 тыс. «угнанных» аккаунтов были восстановлены, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге завершено расследование дела о сокрытии 20 млн рублей, связанное с сокрытием денежных средств компанией.

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