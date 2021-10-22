В Петербурге завершено расследование дела о сокрытии 20 млн рублей

В Петербурге завершено расследование дела о сокрытии 20 млн рублей
Расследование завершено. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Следственный комитет по Петербургу сообщил о завершении расследования дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов (ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Как сообщает ведомство, фигурантами по уголовному делу проходят фактический владелец, а также начальник правового департамента ООО «Редсис».

Следствие считает, что летом 2019 года они вступили в сговор на производство расчета с кредиторами организации, направив в адрес подконтрольной им коммерческой структуры финансовые поручения о перечислении около 20 млн рублей. Тем самым они добились, чтобы денежные средства на расчетных счетах «Редсиса» отсутствовали. Эта сумма была перечислена на счета контрагентов компании.

Уголовное дело с обвинительным заключением направят для утверждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представители Nokian Tyres отказали петербурженке в компенсации ущерба: она попала в ДТП из-за лопнувшей шины.

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