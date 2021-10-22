Представители Nokian Tyres отказали петербурженке в компенсации ущерба: она попала в ДТП из-за лопнувшей шины

Не стоит верить всему, что написано на сайтах компаний - информация, поданная под видом официальной, может оказаться рекламным ходом. Фото: рixabay

Не стоит верить всему, что написано на сайтах компаний - информация, поданная под видом официальной, может оказаться рекламным ходом. Фото: рixabay

Петербурженка Анастасия апреле 2019 года врезалась в ограждение на ЗСД из-за лопнувшей левой задней шины. Девушка обратилась с претензией и счетом на 600 тысяч рублей к российскому представительству финской компании Nokian Tyres, выпустившей запчасть, но, кажется, рискует остаться ни с чем.

После происшествия жительница Северной столицы изучила сайт российского представительства Nokian Tyres во Всеволожске и заметила, что рекомендуемый максимальный срок службы шин, согласно информации на портале, составляет десять лет.

Купленные Анастасией шины были произведены на 47-й неделе 2009 года, тогда как авария произошла на 15-й неделе 2019-го. Значит, есть основания потребовать у финского бренда компенсацию, решила петербурженка. Ведь согласно закону «О защите прав потребителей» изготовитель обязан установить срок использования товара, а в случае отсутствия такового должен возместить вред в течение 10 лет с даты покупки или изготовления вещи.

Однако обратившись в Выборгский районный суд Петербурга потребительница столкнулась с неожиданным препятствием. Оказалось, что всеволожский Nokian Tyres (точнее, два юрлица — ООО «Нокиан Тайерс» и ООО «Нокиан Шина) не принимает претензий, а лишь представляет интересы финского концерна, рассказывает «МК-Ленинградская область«.

Как несложно догадаться, суд не нашел оснований для предъявления претензий компаниям, зарегистрированным в Ленобласти, признав их ненадлежащими ответчиками. Таким образом в декабре прошлого года Анастасия проиграла процесс в первой инстанции, а 26 октября 2021 должно состояться слушание в апелляции городского суда Санкт-Петербурга.

В этом деле есть еще одна загвоздка, о которой наверняка не догадываются многие владельцы покрышек Nokian Tyres. Десятилетний максимальный срок службы, о котором говорится на официальном сайте компании, с юридической точки зрения может расцениваться лишь как рекламный ход. Да, на портале говорится одно, но российский ГОСТ установил иной гарантийный срок службы автомобильных шин — пять лет. Соответственно, если «спорная шина была произведена в 2009 году», то её «установленный на законодательном уровне пятилетний срок службы» истек в 2014 году.

В 2009-м Nokian Tyres вполне могла не публиковать обещание о десятилетнем сроке службы товара, а значит, главным обоснованием для суда станет буква российского госстандарта, в котором написано — пять лет, и точка. Эта история может быть полезна любому владельцу шин финской компании, ведь от происшествия, которое случилось с Анастасией, не застрахован никто.