Путин и Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Путин и Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности
Владимир Путин изложил принципиальные подходы по данным вопросам. Фото: kremlin.ru

НАТО не продемонстрировало адекватной реакции на предложения России по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В частности, в ходе разговора российский лидер отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.

Как сообщили на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что при этом альянс прикрывается ссылками на политику «открытых дверей», которая противоречит принципу неделимости безопасности. Он также обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ответе США нет конкретики по принципиальным предложениям России в вопросе о безопасности.

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