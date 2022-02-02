Путин не увидел в ответе США решений на принципиальные предложения России по безопасности

Путин не увидел в ответе США решений на принципиальные предложения России по безопасности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Путин не увидел в ответе США решений на принципиальные предложения России по безопасности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По мнению президента России Владимира Путина, в ответе США нет конкретики по принципиальным предложениям России в вопросе о безопасности.

Глава государства считает, что Америка проигнорировала принципиальные российские озабоченности в своем ответе. Об этом сообщают РИА Новости.

В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Владимир Путин сообщил, что Москва проводит внимательный анализ полученного 26 января от США и НАТО ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

Путин отметил, что НАТО хочет укрепить свою безопасность за счет других стран и при этом постоянно говорит о праве этих государств на свободный выбор, сообщает ТАСС. По мнению президента, такое поведение руководства альянса недопустимо.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Песков назвал недостоверными сообщения Госдепартамента о передаче Россией США ответа на предложения по гарантиям безопасности.