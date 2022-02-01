Песков опроверг передачу Россией ответа США по гарантиям безопасности

Песков не исключил, что Путин ответит на предложения США уже 1 февраля. Фото: Кремль

Песков не исключил, что Путин ответит на предложения США уже 1 февраля. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверными сообщения Госдепартамента о том, что Россия передала США свой ответ на предложения по гарантиям безопасности.

По словам представителя Кремля, с ответом России Соединенным Штатам возникла путаница: американской стороне пока не передавали реакцию на предложения по безопасности. Госдеп получил от Кремля соображения по другой проблематике. Основной ответ РФ по главной теме еще готовится, передает ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле пока не знают, когда Москва даст ответ на наработки Вашингтона, это будет зависеть от решения президента Владимира Путина.

Он не исключил, что Путин ответит на предложения США уже 1 февраля на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдепартаменте США подтвердили, что получили письменный ответ от России на предложения по гарантиям безопасности.