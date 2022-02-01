Россия передала США ответ на предложения по гарантиям безопасности

В Госдепе отметили, что Штаты в полной мере привержены диалогу с Россией. Фото: Pixabay

В Госдепе отметили, что Штаты в полной мере привержены диалогу с Россией. Фото: Pixabay

Соединенные Штаты получили от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

В Госдепартаменте США подтвердили, что получили ответ от российской стороны. Представитель американского дипведомства отметил, что считают переговоры в общественном пространстве непродуктивными, поэтому оставят на усмотрение Кремля возможность обсуждения его ответа.

Сообщается, что Белый дом планирует продолжать тесные консультации по вопросу деэскалации со своими союзниками и партнерами, включая Украину. Также в Госдепе отметили, что Штаты в полной мере привержены диалогу с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лавров заявил, что США ответили России по гарантиям безопасности, но не разъяснили главный вопрос.