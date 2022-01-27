Лавров: США ответили России по гарантиям безопасности, но не разъяснили главный вопрос

Лавров: США ответили России по гарантиям безопасности, но не разъяснили главный вопрос
США ответили России по гарантиям безопасности, но не разъяснили главный вопрос. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

США предоставили ответ по гарантиями безопасности, но не дали ответа на главный вопрос о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток. При этом в ответе есть множество положительных моментов для серьезного диалога, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что США дали вразумительные ответы для серьезного диалога по второстепенным вопросам, а касательно расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, потенциально угрожающих территории РФ, позитивной реакции нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Лавров отметил, что в скором времени общественность узнает содержание ответа США даже несмотря на то, что документ было предпочтительно оставить для конфиденциального дипломатического диалога. В ближайшее время может произойти утечка, потому что документ согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной, отметил глава МИД РФ.

После межведомственного согласования МИД РФ предоставит президенту Владимиру Путину содержание ответов СЩА и НАТО на то, что предложила Россия по гарантиям безопасности. После этого Путин примет решение о том, что делать дальше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ.

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