Президент России подписал указ об ответных экономических мерах против санкций Запада

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому вводятся контрсанкции в отношении США и примкнувших к ним иностранных государств, а также международных организаций.

Текст указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» появился на сайте Кремля сегодня. Теперь наряду с обязательной продажей экспортерами 80% валютной выручки вводятся другие дополнительные меры валютного контроля.

Начиная с 1 марта нельзя будет осуществлять валютные операции, которые связаны с тем, что резиденты будут предоставлять нерезидентам иностранную валюту по договорам займа. При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что запрет на предоставление валютных займов нерезидентам касается только новых займов. Обслуживание текущего долга в расчет не берется, пишут РИА Новости.

Аналогично будет запрещено начисление резидентами иностранной валюты на свои счета, которые открыты в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за границей России. Ограничение также коснется денежных переводов без открытия банковского счета, но с использованием электронных средств платежа, которые были предоставлены иностранными поставщиками платежных услуг.

По новому подписанному указу российские публичные акционерные общества смогут проводить обратный выкуп акций со следующими ограничениями: не раньше мая 2022 года и только при условии падения акций за квартал на 20% и больше в сравнении со средневзвешенной ценой этих акций за три месяца минувшего 2021 года, также приобретаемые акции должны быть допущены к организованным торгам.

Кроме того поручением президента участники внешнеэкономической деятельности должны осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы валюты, которая была зачислена с 1 января 2022 года. При этом порядок осуществления продажи иностранной валюты экспортерами устанавливает сам ЦБ. Стоит напомнить, что сегодня, 28 февраля, на фоне военной спецоперации России на Украине Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 20% годовых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЦБ заявил о российском аналоге SWIFT, который обеспечит передачу финансовых сообщений при любом развитии сценария.