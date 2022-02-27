ЦБ заявил о российском аналоге SWIFT

ЦБ заявил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу финансовых сообщений при любом развитии сценария. Об этом сообщается на сайте банка.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — говорится в сообщении.

В ЦБ рассказали о работе pay-сервисов в России. Имеется в виду возможность оплаты гаджетами при помощи Apple pay, Google Pay, Samsung Рay. Отмечается, что платежи с гаджетов продолжат работать для большинства граждан. Сервисы прекратят работать только для пользователей некоторых банков, попавших под особо жесткие санкции. В том числе ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие. Регулятор добавил, что платежи даже с карт банков, которые не попали под санкции, могут не проходить. Это случится, если устройство для оплаты или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.

Ранее сообщалось о том, что общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило о готовности исполнить решение стран Запада о санкциях против ряда российских банков после «правового распоряжения». В SWIFT заявили, что взаимодействуют с властями европейских стран. Сейчас выясняются детали о российских банках, против которых будут введены новые меры. Общество готовится выполнять их по правовому распоряжению.

Решение об отключении попавших под санкции банков РФ от SWIFT приняли США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Германия и Еврокомиссия. Помимо этой меры, Запад намерен ограничить возможности Центробанка России по поддержке курса рубля при помощи международных финансовых операций. Кроме того, состоятельных россиян лишат возможности получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кабмин Германии заявил, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT.