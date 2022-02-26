Кабмин Германии заявил, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT

Кабмин ФРГ: попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT. Фото: SWIFT

Кабмин ФРГ: попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT. Фото: SWIFT

Кабинет министров Федеративной Республики Германия заявил, что попавшие под санкции банки Российской Федерации будут исключены из платежной системы SWIFT.

Западные страны договорились, что исключат банки РФ из международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщило правительство Германии, пишет ТАСС.

Отмечается, что будут исключены те банки, в отношении которых были введены санкции. Кроме того, «при необходимости» список кредитных организаций может быть увеличен.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что страны Европейского союза совместно с партнерами собираются отключить некоторые российские банки от SWIFT и готовы продолжать изолировать Россию от международной финансовой системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay.