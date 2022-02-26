Петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay

Оплатить покупки картой удается не везде в Петербурге . Фото: Pixabay

Оплатить покупки картой удается не везде в Петербурге . Фото: Pixabay

Оба сервиса вдруг прекратили работать в некоторых продуктовых магазинах.

Жители Петербурга начали замечать, что Apple Pay и Google Pay дают сбои при работе. Напомним, что с недавних пор данные мобильные платежные системы больше «не вместе» с попавшими под санкции некоторыми банками, передает КП-Петербург».

Издание сообщает, что одна из читательниц никак не могла оплатить свои покупки в продуктовым с помощью карты ВТБ.

Женщина объяснила, что она, как и многие, занесла карту в телефон, чтобы с собой не носить. Однако 26 февраля не смогла заплатить за покупки в магазине через Apple Pay. Те же трудности случились и с другими покупателями.

При этом, такие проблемы коснулись далеко не всех.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» сообщили об отсутствии ограничений на снятие наличных.