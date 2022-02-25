Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» сообщили об отсутствии ограничений на снятие наличных

Несколько российских банков сообщили, что не ограничивали снятие наличных денег.

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» в связи с введенными санкциями координируют свою деятельность и вместе с Центробанком работают над обеспечением исправной работы, сообщается в совместном заявлении банков.

У банковского сообщества хватает ликвидности. Отмечается, что ограничений на снятие наличных средств нет.

Банки заявляют, что продолжают обслуживать своих клиентов в обычном режиме. Они делают все возможное, чтобы «пройти этот нестабильный период спокойно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ. Страна включила в санкционные списки против России 382 россиян, а также 32 юридических лиц, включая Центробанк и Минфин.