Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ

Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. Фото: pixabay

Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. Фото: pixabay

Канада включила в санкционные списки против России 382 россиян, а также 32 юридических лиц, включая Центробанк и Минфин.

Как сообщается на сайте правительства Канады, Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. Под новые ограничения попадает 31 человек из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 27 финансовых учреждений. Всего в списке 32 юридических лица.

Среди российских граждан санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Евгения Пригожина и членов его семьи, детей Аркадия и Бориса Ротенбергов. Кроме того, меры введены против сына директора ФСБ РФ Александра Бортникова Дениса, сына первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова.

В канадские санкционные списки также внесен 351 депутат Госдумы, поддержавший признание независимости ЛНР и ДНР.

Помимо этого, в список включили 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, ФНБ России, Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром», Газпромбанк, ВЭБ, «Ростелеком», Альфа-банк, «Алроса» и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов Сбербанка.