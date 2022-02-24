Сбербанк: санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк: санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов
Перевод, показавшийся подозрительным, может быть отклонен, деньги останутся на счете. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как Соединенные Штаты ввели против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях. Об этом сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что введенные санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

В кредитной организации подчеркнули, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк-онлайн» и других каналах обслуживания.

Минфин США объявил о введении санкции на фоне операции России в Украине. Они коснулись Сбербанка, Газпромбанка и еще четырех российских банков.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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